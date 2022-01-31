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В Германии при проверке дорожного движения застрелили двух полицейских

Понедельник, 31 января 2022, 09:43

В немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц во время рутинной проверки дорожного движения злоумышленники застрелили двух полицейских.

Об этом сообщила полиция Кайзерсляутерна, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Двое полицейских были смертельно ранены в результате стрельбы во время проверки дорожного движения в районе Кусель в ночь на понедельник.

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Предыстория произошедшего до сих пор точно неизвестна. Виновники скрылись с места происшествия, и полиция не знает, куда именно.

Сотрудники полиции проводили рутинное патрулирование. Смертельные выстрелы были произведены во время проверки дорожного движения около 4:20 утра.

Смертельно раненые полицейские смогли передать коллегам сообщения о выстрелах. Однако когда на место прибыло подкрепление, 24-летняя полицейская и ее 29-летний коллега были уже мертвы.

На месте преступления зафиксированы следы, однако описания злоумышленников или использованного транспортного средства нет. Направление побега преступников также неизвестно. По крайней мере один подозреваемый вооружен.

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