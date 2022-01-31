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Орбан попросив європейських ультраправих виступити за деескалацію навколо України

Понеділок, 31 січня 2022, 10:14

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав європейські праві та ультраправі партії долучитися до деескалації та мирного вирішення російсько-українського конфлікту. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан сказав у суботу в заяві для преси в Мадриді, куди він прибув на саміт лідерів консервативних партій.

Зустріч у Мадриді була ​​організована іспанською ультраправою партією Vox. 

Прем’єр Угорщини Орбан поїде до Москви домовлятись про більші обсяги газу

Крім Орбана, на зустрічі був присутній лідер партії Vox Сантьяго Абаскаль, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, французька ультраправа лідерка і кандидатка в президенти Марін Ле Пен, а також лідери ультраправих з Австрії, Бельгії, Болгарії, Естонії, Литви, Румунії та Нідерландів.

Партії вперше зустрілися у Варшаві в грудні 2021 року, а в суботу вони висловили свою стурбованість через "внутрішні та зовнішні атаки" на Європейський Союз.

"Ми намагаємося пояснити - поляки та угорці намагаються пояснити нашим друзям, - що ви живете у Мадриді, тому те, що відбувається на українсько-російському кордоні, не є для вас негайним наслідком. Але для нас, хто живе у Центральній Європі, це дуже важливе питання", - заявив угорський прем'єр-міністр. 

Орбан зустрінеться з Путіним на початку наступного року

Він сказав, що закликає усі присутні на саміті партії-члени виступити за мир та деескалацію. 

"Будівництво європейської безпеки важливе, важлива нова архітектура європейської безпеки, але європейці мають якось брати участь у цьому", - Зазначив Віктор Орбан.

Як повідомлялося, Віктор Орбан цього тижня поїде до Москви та зустрінеться з президентом РФ Владіміром Путіним, головною метою він називає переговори щодо газу.

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Угорщина Росія Орбан

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