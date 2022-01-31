Орбан попросил европейских ультраправых выступить за деэскалацию вокруг Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейские правые и ультраправые партии приобщиться к деэскалации и мирному разрешению российско-украинского конфликта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Орбан сказал в субботу в заявлении для печати в Мадриде, куда он прибыл на саммит лидеров консервативных партий.

Встреча в Мадриде была организована испанской ультраправой партией Vox.

Помимо Орбана, на встрече присутствовал лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, французская ультраправая лидер и кандидат в президенты Марин Ле Пен, а также лидеры ультраправых из Австрии, Бельгии, Болгарии, Эстонии, Литвы, Румынии и Нидерланды.

Партии впервые встретились в Варшаве в декабре 2021 года, а в субботу они выразили свою обеспокоенность из-за "внутренних и внешних атак" на Европейский Союз.

"Мы пытаемся объяснить - поляки и венгры пытаются объяснить нашим друзьям, - что вы живете в Мадриде, поэтому происходящее на украинско-российской границе не является для вас немедленным следствием. Но для нас, кто живет в Центральной Европе, это очень важный вопрос", - заявил венгерский премьер-министр.

Он сказал, что призывает все присутствующие на саммите партии-члены выступить за мир и деэскалацию.

"Строительство европейской безопасности важно, важна новая архитектура европейской безопасности, но европейцы должны как-то участвовать в этом", - отметил Виктор Орбан.

Как сообщалось, Орбан на этой неделе поедет в Москву и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, главной целью он называет переговоры по газу.

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