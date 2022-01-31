Кількість загиблих внаслідок сильних вітрів у Європі зросла до п’яти

Внаслідок штормового вітру у Європі цими вихідними загинули п’ять осіб.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Як вже було відомо, у Польщі в сільській місцевості неподалік від Гданська загинув 27-річний водій, на машину якого впало дерево. У німецькому Беліці неподалік Берліна загинув 58-річний чоловік внаслідок падіння рекламного щита.

У Британії в двох різних місцях від падіння дерев загинули двоє людей. У селі в Англії загинув 9-річний хлопчик, ще одна людина поруч з ним отримала серйозні травми. В шотландському Абердіні загинула 60-річна жінка. Дерева й елементи стін серйозно пошкодили низку автомобілів, у яких на той час не було людей.

BBC/NICK WOOLLEY

Агентство зарахувало до жертв негоди також робітника з чеського містечка Велике Приточно, на якого з напарником обвалилася 5-метрова стіна.

У Польщі тимчасово залишились без світла понад 600 000 споживачів, у Британії - понад 130 000.

PA MEDIA

Повідомлення про збитки від шторму надходили і з Данії.

Нагадаємо, в середині січня через сильний вітер у Польщі також залишились без світла десятки тисяч домівок, а в аеропорту Риги не могли приземлитися літаки.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.