Число погибших в результате сильных ветров в Европе возросло до пяти

В результате штормового ветра в Европе в эти выходные погибли пять человек.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Как уже было известно, в Польше в сельской местности недалеко от Гданьска погиб 27-летний водитель, на машину которого упало дерево. В немецком Белице неподалеку от Берлина погиб 58-летний мужчина от падения рекламного щита.

В Британии в двух разных местах от падения деревьев погибли два человека. В деревне в Англии погиб 9-летний мальчик, еще один человек рядом с ним получил серьезные травмы. В шотландском Абердине погибла 60-летняя женщина. Деревья и элементы стен серьезно повредили ряд автомобилей, в которых в то время не было людей.

BBC/NICK WOOLLEY

Агентство причислило к жертвам непогоды также рабочего из чешского городка Велике Приточно, на которого с напарником обрушилась 5-метровая стена.

В Польше временно остались без света более 600 000 потребителей, в Британии – свыше 130 000.

PA MEDIA

Сообщения об ущербе от шторма поступали и из Дании.

Напомним, в середине января из-за сильного ветра в Польше также остались без света десятки тысяч домов, а в аэропорту Риги не могли приземлиться самолеты.

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