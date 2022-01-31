"Тонни аргументів на нашу підтримку": Кулеба пояснив роль зброї від Заходу для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що тонни військової допомоги для України, що почала надходити від країн Заходу, є "тоннами аргументів", що стримують Росію від ескалації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на брифінгу 31 січня.

"Десятки тонн оборонної зброї, обладнання та боєприпасів, які сьогодні прибувають до України - це тонни аргументів, які посилюють переговорну позицію України. Як не парадоксально, вся ця зброя потрібна насамперед для того, щоб її не довелося застосовувати", - наголосив Дмитро Кулеба.

Він також висловив подяку Британії за готовність запровадити болісні санкції проти російських фінансових інтересів у Британії.

"Ми закликаємо партнерів бути готовими до таких дій, адже вони є важливим фактором стримування російської верхівки від необдуманих рішень. Коли російські можновладці усвідомлять, що йдеться про їхні активи, нерухомість та кошти за кордоном, де вони, патріоти Росії, їх зберігають - гарячі голови у Кремлі охолонуть", - зазначив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС додав, що елементом стратегії стримування є і "парад візитів" посадовців західних країн до України, який готувався заздалегідь саме на січень-лютий.

"Ніхто не знає, що у голові у Владіміра Путіна, але з такою інтенсивною присутністю в Україні іноземних топ-посадовців ризики військової ескалації знижуються", - зазначив Дмитро Кулеба.

Раніше Дмитро Кулеба вже вживав схоже порівняння щодо присутності у Чорному морі кораблів США і НАТО.

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