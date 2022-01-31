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"Тонны аргументов в нашу поддержку": Кулеба об оружии от Запада для Украины

Понедельник, 31 января 2022, 14:31

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что тонны военной помощи для Украины, начавшей поступать от стран Запада, являются "тоннами аргументов", сдерживающих Россию от эскалации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на брифинге 31 января.

"Десятки тонн оборонного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня прибывают в Украину - это тонны аргументов, усиливающих переговорную позицию Украины. Как ни парадоксально, все это оружие нужно прежде всего для того, чтобы его не пришлось применять", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Кулеба приветствовал флагман 6-го флота США в Черном море: дополнительные 18 400 тонн дипломатии

Он также выразил благодарность Британии за готовность ввести болезненные санкции против российских финансовых интересов в Британии.

"Мы призываем партнеров быть готовыми к таким действиям, ведь они являются важным фактором сдерживания российской верхушки от необдуманных решений. Когда российские чиновники осознают, что речь идет об их активах, недвижимости и средствах за рубежом, где они, патриоты России, их хранят - горячие головы в Кремли остынут", - отметил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД добавил, что элементом стратегии сдерживания является и "парад визитов" чиновников западных стран в Украину, который готовился заранее именно на январь-февраль.

"Никто не знает, что в голове у Владимира Путина, но с таким интенсивным присутствием в Украине иностранных топ-чиновников риски военной эскалации снижаются", - отметил Дмитрий Кулеба.

Ранее Дмитрий Кулеба уже использовал подобное сравнение о присутствии в Черном море кораблей США и НАТО.

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МИД Россия Кулеба

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