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Президент Туреччини цього тижня відвідає Україну

Понеділок, 31 січня 2022, 14:43

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну цього тижня.

Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Цього тижня ми прийматимемо в Україні президента Туреччини", - сказав Кулеба, не назвавши точну дату візиту.

За даними "Європейської правди", Ердоган приїде в Україну у четвер, 3 лютого. Цю дату вже офіційно комунікували Києву. Турецький лідер приїде в Київ з дружиною.

Під час візиту планується ювілейне 10-то засідання Стратегічної ради - двостороннього органу, який очолюють президенти.

Як відомо, Ердоган в останні тижні неодноразово пропонував посередництво Туреччини у перемовинах між Україною та Росією.

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