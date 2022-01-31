Президент Туреччини цього тижня відвідає Україну
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну цього тижня.
Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".
"Цього тижня ми прийматимемо в Україні президента Туреччини", - сказав Кулеба, не назвавши точну дату візиту.
За даними "Європейської правди", Ердоган приїде в Україну у четвер, 3 лютого. Цю дату вже офіційно комунікували Києву. Турецький лідер приїде в Київ з дружиною.
Під час візиту планується ювілейне 10-то засідання Стратегічної ради - двостороннього органу, який очолюють президенти.
Як відомо, Ердоган в останні тижні неодноразово пропонував посередництво Туреччини у перемовинах між Україною та Росією.
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