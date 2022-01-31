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Президент Турции на этой неделе посетит Украину

Понедельник, 31 января 2022, 14:43

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину на этой неделе.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"На этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции", - сказал Кулеба, не назвав точную дату визита.

По данным "Европейской правды", Эрдоган приедет в Украину в четверг, 3 февраля. Эту дату уже официально сообщили Киеву. Турецкий лидер приедет в Киев с супругой.

Во время визита планируется юбилейное 10-е заседание Стратегического совета - двустороннего органа, который возглавляют президенты.

Как известно, Эрдоган в последние недели не раз предлагал посредничество Турции в переговорах между Украиной и Россией.

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