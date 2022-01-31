В КНДР підтвердили випробування ракети найбільшої дальності за останні 5 років

У Північній Кореї заявили, що випробувана у неділю 30 січня ракета - Hwasong-12, яку вважають балістичною ракетою середньої і великої дальності.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap, посилаючись на держЗМІ КНДР.

У повідомленні зазначають, що випробування нібито підтвердило "точність, безпечність та ефективність" використання систем такого типу. Оприлюднили також фото із запуску.

Лідер КНДР Кім Чен Ин не був присутній на запуску.

Останній перед цим запуск Hwasong-12 КНДР здійснила у вересні 2017 році. За оцінкою південнокорейських та американських військових фахівців, ракета має дальність 3000 -5500 км.

Після запуску 30 січня південнокорейські військові повідомили, що ракета пролетіла близько 800 км і в найвищій точці траєкторії перебувала на висоті 2000 км.

Це вже сьомий запуск ракет Північною Кореєю за 2022 рік, та "рекорд" запусків протягом одного місяця від часу, коли Кім Чен Ин прийшов до влади у 2011 році. За три дні до того КНДР запустила дві "тактичні керовані ракети земля-земля" у напрямку Японського моря, а за два дні перед тим - дві крилаті ракети.

Північна Корея не запускала міжконтинентальні балістичні ракети чи ядерну зброю з 2017 року, але розпочала випробування низки ракет меншої дальності після того, як переговори про денуклеаризацію зупинилися після невдалого саміту зі Сполученими Штатами в 2019 році.

Серія останніх випробувань призвела до просування Сполученими Штатами нових санкцій ООН.

Рада Безпеки ООН забороняє Північній Кореї здійснювати будь-які запуски з використанням балістичних технологій, але не крилатих ракет. Китай і Росія нещодавно закликали скасувати заборону на експорт Пхеньяна, зокрема морепродуктів і текстилю, а також підвищити обмеження на імпорт рафінованої нафти.

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