У Швеції затримали росіянина, який запускав дрон над резиденцією королівської родини

Шведська поліція затримала громадянина Росії, який запускав дрон над Дроттнінгхольмом – офіційною резиденцією королівської родини.

Про це пише Aftonbladet, повідомляє "Європейська правда".

Чоловіка підозрюють у порушенні Закону про захист.

Поліція отримала виклик у неділю вдень, на місці заарештували 40-річного росіянина, який літав над замком дроном.

"Затриманий підозрюється у порушенні Закону про захист", - сказала Ганна Вестберг із поліції Стокгольмського району.

Слідство веде поліція, але про затриманого передали інформацію також Службі державної безпеки (Säpo).

Королівський палац, замок Дроттнінгхольм і замок Хага є об'єктами, що особливо охороняються. Над територією замку заборонено літати дронами.

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