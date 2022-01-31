В Швеции задержан россиянин, запускавший дрон над резиденцией королевской семьи
Понедельник, 31 января 2022, 15:56
Шведская полиция задержала гражданина России, который запускал дрон над Дроттнингхольмом – официальной резиденцией королевской семьи.
Об этом пишет Aftonbladet, сообщает "Европейская правда".
Мужчину подозревают в нарушении Закона о защите.
Полиция получила вызов в воскресенье днем, на месте арестовали 40-летнего россиянина, который летал над замком дроном.
"Задержанный подозревается в нарушении Закона о защите", - сказала Анна Вестберг из полиции Стокгольмского района.
Следствие ведет полиция, но о задержанном передали информацию также Службе государственной безопасности (Säpo).
Королевский дворец, замок Дроттнингхольм и замок Хага являются особо охраняемыми объектами. Над территорией замка запрещено летать дронами.
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