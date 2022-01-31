Прем’єр Британії вибачився за вечірки у своєму офісі під час локдауну

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вибачився і пообіцяв виправити ситуацію після критики у у звіті про карантинні вечірки, що відбулися в його резиденції на Даунінг-стріт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У звіті старшого державного службовця Сью Грей про зібрання на Даунінг-стріт під керівництвом Джонсона, які порушують карантин, деякі дії уряду засуджуються як такі, що "важко виправдати".

"Я хочу вибачитися", - сказав Джонсон парламенту.

"Вибачте за те, що ми просто не так зрозуміли, і вибачте за те, як це питання було вирішено" - додав він.

Джонсон сказав, що уряд повинен винести уроки з критики, і що він внесе зміни в свою діяльність на Даунінг-стріт.

"Я зрозумів і виправлю. І я хочу сказати людям цієї країни. Я знаю, питання в тому, чи можна довіряти цьому уряду, і я кажу: так, нам можна довіряти", — сказав він.

Як повідомлялося, британська поліція розпочала розслідування можливих порушень карантинних правил у резиденції прем'єр-міністра Бориса Джонсона після отримання доказів у ході внутрішнього урядового розслідування про серію зібрань.

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