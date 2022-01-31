Премьер Британии принес извинения за вечеринки в своем офисе во время локдауна

Премьер-министр Британии Борис Джонсон извинился и пообещал исправить ситуацию после критики в отчете о карантинных вечеринках, состоявшихся в его резиденции на Даунинг-стрит.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В отчете старшего государственного служащего Сью Грей о собраниях на Даунинг-стрит под руководством Джонсона, нарушающих карантин, некоторые действия правительства осуждаются как такие, что "трудно оправдать".

"Я хочу извиниться", – сказал Джонсон парламенту.

"Извините за то, что мы просто недопоняли, и простите за то, как этот вопрос был решен" - добавил он.

Джонсон сказал, что правительство должно извлечь уроки по критике, и что оно внесет изменения в свою деятельность на Даунинг-стрит.

"Я понял и поправлю. И я хочу сказать людям этой страны. Я знаю, вопрос в том, можно ли доверять этому правительству, и я говорю: да, нам можно доверять", - сказал он.

Как сообщалось, британская полиция приступила к расследованию возможных нарушений карантинных правил в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона после получения доказательств в ходе внутреннего правительственного расследования о серии собраний.

Читайте также: Похмелье для премьера: как нарушение карантина может стоить должности Борису Джонсону

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды