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У Латвії керівна коаліція домовилась відправити військових інструкторів в Україну

Понеділок, 31 січня 2022, 19:44

Керівна коаліція Латвії досягла домовленості про відправку в Україну солдатів-інструкторів, які працюватимуть разом із канадськими інструкторами, які вже надають підтримку Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Голова фракції "Для розвитку/За!" у Сеймі Юріс Пуце зазначив, що у вівторок, 1 лютого, уряд розгляне цю пропозицію, а Сейм ухвалить рішення про участь латвійських військовослужбовців у програмі підтримки розвитку збройних сил України, що координується Канадою.

За словами Пуце, ​​це дуже важливо як з огляду на ситуацію з безпекою в регіоні навколо України, так і тому, що військова співпраця Латвії з Канадою продовжується. Канада стає одним із найважливіших партнерів Латвії у сфері державної оборони, підсумував депутат.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Латвії підготувало проєкт Сейму щодо рішення відправити військовослужбовців Національних збройних сил на навчальну операцію в Україні.

21 січня Міноборони Латвії повідомило, що у відповідь на агресію Росії Латвія відправить в Україну зенітні ракети Stinger, індивідуальне обмундирування та сухі продукти харчування.

Канада продовжить місію навчання українських військових ще на три роки і має намір збільшити її масштаби.

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Латвія

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