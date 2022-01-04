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Стефанішина розраховує домовитись з ЄС про шосту програму позики у першій половині року 

Вівторок, 4 січня 2022, 09:49

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розраховує, що Київ домовиться про шосту програму макрофінансової допомоги Європейського Союзу у першій половині 2022 року.

Про це вона сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє  "Європейська правда".

"Це одна з найстабільніших фінансових програм, яка рік у рік дає змогу планувати відповідні витрати на розвиток. Крім того, ми вже вибудували певну практику узгодження з Європейським Союзом умов отримання кожного траншу такої макрофінансової допомоги", - сказала Стефанішина.

Єврокомісія надала Україні транш макрофіну на 600 млн євро

За її словами, Україна виконала всі умови та отримала кошти у повному обсязі в рамках попередньої п'ятої програми.

"Ми не мали уявлення, чи потрібна нам шоста програма, коли укладали угоду про п'яту програму, але наразі ми точно можемо сказати, що ми налагодили зрозумілий процес взаємодії з ЄС… Тому ми готові до шостої програми… Ми сподіваємось, що наступна програма макрофінансової допомоги буде укладена вже у першій половині 2022 року", - заявила вона.

У липні 2020 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації п'ятої за рахунком програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. 

Перший транш у 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року, другий - у жовтні 2021 року. 

З огляду на надзвичайний характер цієї підтримки, першу виплату було здійснено без виконання будь-яких конкретних умов з боку України.

Видачу другого траншу узалежнили від виконання восьми конкретних заходів, викладених у меморандумі. До них належать заходи у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією, поліпшення ділового середовища та управління державними підприємствами. 

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