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В прошлом году через Ла-Манш перебралось втрое больше нелегальных мигрантов, чем в 2020 году

Вторник, 4 января 2022, 11:27

Число мигрантов, пересекших Ла-Манш в прошлом году в попытке добраться из Франции в Великобританию на небольших лодках, втрое превысило число 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные, собранные BBC, сообщает "Европейская правда".

По меньшей мере 28 431 мигрант совершил такое путешествие в 2021 году, несмотря на огромные инвестиции Британии в предотвращение нелегальных пересечений.

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В 2020 году через Ла-Манш на малых лодках перебрались 8417 человек.

24 ноября 2021 года по меньшей мере 27 человек погибли, когда их лодка затонула. В том же месяце был установлен новый суточный рекорд, когда 1185 человек достигли берегов Британии на борту 33 лодок.

В 2020 году наибольшее прибытие за один день составило 416, это произошло в сентябре.

Министр внутренних дел Британии заявил, что правительство реформирует свой подход и введет более жесткие правила предоставления убежища.

Благотворительные организации для беженцев утверждают, что "опасная и черствая политика" правительства приведет к увеличению количества прибывших и погибших.

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миграционный кризис Великобритания Франция
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