Король і королева Швеції заразилися коронавірусом

Король Швеції Карл XVI Гу́став і королева Сільвія заразилися коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT, наводячи повідомлення від речника королівської родини.

Він повідомив, що подружжя отримало позитивні тести увечері 3 січня і далі, як того вимагають правила, залишатимуться в самоізоляції вдома наступні сім днів, а їхніх контактних осіб протестують.

Обоє мають м’які симптоми і почуваються добре.

75-річний король і 78-річна королева повністю щеплені від коронавірусу і отримали також третю підсилюючу дозу.

Речник розповів, що королівська родина зустрічалася для святкування Різдва, але король і королева навряд чи заразилися від дітей або онуків, тому що ні в кого іншого симптомів не з’являлося.

У березні 2021 перехворіли принцеса Вікторія і принц Даніель, у листопаді 2020 - принц Карл Філіп і принцеса Софія. У всіх захворювання пройшло без ускладнень.

Як і низка країн Західної Європи, Швеція останнім часом реєструє стрімке зростання кількості заражень коронавірусом. 30 грудня країна з 10,3 млн населення зареєструвала новий максимум - 11,5 тисяч випадків.