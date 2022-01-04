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Укр / Рус

Король и королева Швеции заразились коронавирусом

Вторник, 4 января 2022, 17:37

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия заразились коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT, приводя сообщение от пресс-секретаря королевской семьи.

Он сообщил, что супруги получили положительные тесты вечером 3 января и в следующие семь дней, как того требуют правила, будут оставаться в самоизоляции, а их контактных лиц протестируют.

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Обое имеют незначительные симптомы и чувствуют себя хорошо.

75-летний король и 78-летняя королева полностью привиты от коронавируса и получили также третью усиливающую дозу.

Спикер рассказал, что королевская семья встречалась для празднования Рождества, но король и королева вряд ли заразились от детей или внуков, потому что у них симптомов не появлялось.

В марте 2021 года переболели принцесса Виктория и принц Даниэль, в ноябре 2020 – принц Карл Филипп и принцесса София. У всех заболевание прошло без осложнений.

Как и ряд стран Западной Европы, Швеция в последнее время регистрирует стремительный рост числа заражений коронавирусом. 30 декабря страна с 10,3 млн населения зарегистрировала новый максимум – 11,5 тысяч случаев.

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Швеция Коронавирус

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