Прем'єр Болгарії заявив, що питання про додаткові сили НАТО буде обговорюватися

Новий уряд Болгарії ще не обговорював питання розміщення військ НАТО в країні, але такі переговори, безсумнівно, відбудуться.

Про це заявив прем'єр-міністр Кирил Пєтков, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

У грудні міністр оборони Стефан Янев висловився проти розміщення військ НАТО в Болгарії на даний момент. Тим не менш, прем'єр поспішив пояснити, що це особиста позиція міністра, а не уряду Болгарії.

"Наразі ми не обговорювали ні з жодним із наших партнерів по НАТО, ні всередині уряду нічого конкретного про додаткові військові частини. Будуть обговорення", - сказав Пєтков.

Прем'єр Болгарії вже зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і пояснив, що після зустрічі йшлося переважно про стратегічну інфраструктуру. "Ми поки що не обговорювали деталі щодо військ", - сказав Пєтков.

Розміщення військ НАТО на болгарській території буде одним із найгостріших питань у новій правлячій коаліції через очікуваний опір Соціалістичної партії. Проте напруженість в Україні посилює тиск на Болгарію, щоб вона стала більш прихильною до інтересів НАТО в регіоні.

Тема збільшення військової присутності НАТО в Болгарії та Румунії порушувалася в середині грудня. Німецьке видання Der Spiegel процитувало секретну відеоконференцію верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі Тодда Волтерса, під час якої він закликав збільшити на 1500 осіб контингент НАТО у двох країнах.

За його словами, війська НАТО у двох балканських країнах мають співпрацювати з місцевими арміями і, за необхідності, служити "мостом" для подальшого розширення представництва НАТО на узбережжі Чорного моря.

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