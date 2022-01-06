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Укр / Рус

Премьер Болгарии заявил, что вопрос о дополнительных силах НАТО будет обсуждаться

Четверг, 6 января 2022, 15:51

Новое правительство Болгарии еще не обсуждало размещение войск НАТО в стране, но такие переговоры, несомненно, состояться.

Об этом заявил премьер-министр Кирил Петков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В декабре министр обороны Стефан Янев высказался против размещения войск НАТО в Болгарии на данный момент. Тем не менее премьер поспешил объяснить, что это личная позиция министра, а не правительства Болгарии.

"На данный момент мы не обсуждали ни с одним из наших партнеров по НАТО, ни внутри правительства ничего конкретного о дополнительных воинских частях. Будут обсуждения", - сказал Петков.

Премьер Болгарии уже встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и пояснил, что после встречи речь шла в основном о стратегической инфраструктуре. "Мы пока не обсуждали детали относительно войск", - сказал Петков.

Размещение войск НАТО на болгарской территории будет одним из самых острых вопросов в новой правящей коалиции из-за ожидаемого сопротивления Социалистической партии. Однако напряженность в Украине усиливает давление на Болгарию, чтобы она стала более приверженной интересам НАТО в регионе.

Тема увеличения военного присутствия НАТО в Болгарии и Румынии поднималась в середине декабря. Немецкое издание Der Spiegel процитировало секретную видеоконференцию верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Тодда Уолтерса, во время которой он призвал увеличить на 1500 человек контингент НАТО в двух странах.

По его словам, войска НАТО в двух балканских странах должны сотрудничать с местными армиями и, при необходимости, служить "мостом" для дальнейшего расширения представительства НАТО на побережье Черного моря.

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Болгария Альянс

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