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Ірландія скасувала вимогу про тести для вакцинованих мандрівників

Четвер, 6 січня 2022, 16:59

Вакциновані мандрівники більше не будуть зобов'язані пред'являти негативний тест на COVID-19 для в'їзду в Ірландію.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Рішення прийнято в рамках пакету нових правил поїздок, які, як очікується, набудуть чинності найближчими днями. У зв'язку з появою варіанта "Омікрон", тести перед прибуттям були повторно введені для всіх мандрівників, незалежно від статусу вакцинації.

Згідно з новими правилами, тим, хто в'їжджає до Ірландії, тепер потрібно буде лише надати довідку про вакцинацію або одужання.

Невакциновані мандрівники, як і раніше, мають надати доказ негативного результату тесту.

"Вимога була скасована, переважно тому, що на "Омікрон" зараз припадає близько 96% усіх випадків у країні", - сказав прем'єр-міністр Мішель Мартін.

Він також додав, що не передбачає цього тижня будь-яких суттєвих змін поточних внутрішніх обмежень, які діятимуть до кінця місяця, але відзначив "експоненційне зростання" вірусу.

Раніше повідомлялося, що "Омікрону" вистачило менше двох тижнів, щоб стати в Ірландії домінуючим штамом. 

Нагадаємо, Ірландія для протидії поширенню нового штаму посилила обмеження для ресторанів і барів.

90% дорослих ірландців вакциновані від коронавірусу, близько третини з них також отримали бустерну дозу.

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Ірландія Туреччина Коронавірус

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