Ирландия отменила требование о тестах для вакцинированных путешественников

Вакцинированные путешественники больше не будут обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19 для въезда в Ирландию.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Решение принято в рамках пакета новых правил поездок, которые, как ожидается, вступят в силу в ближайшие дни. В связи с появлением варианта "Омикрон", тесты перед прибытием были повторно введены для всех путешественников, независимо от статуса вакцинации.

Согласно новым правилам, тем, кто въезжает в Ирландию, теперь нужно будет только предъявить справку о вакцинации или выздоровлении.

Невакцинированные путешественники по-прежнему должны будут предъявить доказательство отрицательного результата теста.

"Требование было отменено, в основном потому, что на "Омкирон" сейчас приходится около 96% всех случаев в стране", - сказал премьер-министр Мишель Мартин.

Он также добавил, что не предвидит на этой неделе каких-либо существенных изменений текущих внутренних ограничений, которые будут действовать до конца месяца, но отметил "экспоненциальный рост" вируса.

Ранее сообщалось, что "Омикрону" хватило менее двух недель, чтобы стать в Ирландии доминирующим штаммом.