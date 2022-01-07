Данія випустила на волю трьох піратів, щоб не створювати прецедент
Данія випустила на волю трьох піратів, що у листопаді напали на патрульний корабель у Гвінейській затоці.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.
Під час цієї сутички чотирьох нападників було вбито, один впав за борт, а ще чотирьох було заарештовано.
Одного з них, що отримав поранення, довелося доставити до Данії, оскільки він вимагав медичного втручання, а передати його Гані не вдалося. Там він буде притягнутий до відповідальності за замах на вбивство.
Решту нападників шість тижнів утримували на борту датського військово-морського фрегата.
Їх відмовилися перевозити до Данії через побоювання, що після відбуття покарання їх не вдасться депортувати на батьківщину – у Копенгагену немає угоди про екстрадицію з країнами, що знаходяться на узбережжя Гвінейської затоки..
Відповідно, цей факт може стати стимулом для інших до вчинення злочинних дій у спробі бути притягнутими до відповідальності в Данії.