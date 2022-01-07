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Дания выпустила на свободу троих пиратов, чтобы не создавать прецедент

Пятница, 7 января 2022, 16:35

Дания выпустила на свободу трех пиратов, напавших на ноябрь на патрульный корабль в Гвинейском заливе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Во время этой схватки четыре нападавших были убиты, один упал за борт, а еще четыре были арестованы.

Один из них, получивший ранение, пришлось доставить в Данию, поскольку он требовал медицинского вмешательства, а передать его Гане не удалось. Там он будет привлечен к ответственности за покушение на убийство.

Остальные нападавшие шесть недель удерживались на борту датского военно-морского фрегата.

Их отказались перевозить в Данию из-за опасений, что после отбытия наказания их не удастся депортировать на родину – у Копенгагена нет соглашения об экстрадиции со странами, находящимися на побережье Гвинейского залива.

Соответственно этот факт может стать стимулом для других к совершению преступных действий в попытке быть привлеченными к ответственности в Дании.

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Дания криминал

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