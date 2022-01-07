Дания выпустила на свободу троих пиратов, чтобы не создавать прецедент
Дания выпустила на свободу трех пиратов, напавших на ноябрь на патрульный корабль в Гвинейском заливе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Во время этой схватки четыре нападавших были убиты, один упал за борт, а еще четыре были арестованы.
Один из них, получивший ранение, пришлось доставить в Данию, поскольку он требовал медицинского вмешательства, а передать его Гане не удалось. Там он будет привлечен к ответственности за покушение на убийство.
Остальные нападавшие шесть недель удерживались на борту датского военно-морского фрегата.
Их отказались перевозить в Данию из-за опасений, что после отбытия наказания их не удастся депортировать на родину – у Копенгагена нет соглашения об экстрадиции со странами, находящимися на побережье Гвинейского залива.
Соответственно этот факт может стать стимулом для других к совершению преступных действий в попытке быть привлеченными к ответственности в Дании.