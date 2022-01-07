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Укр / Рус
Укр / Рус

Макрон анонсировал новую "нормандскую" встречу в ближайшие недели

Пятница, 7 января 2022, 17:05

Новая встреча в нормандском формате возможна уже несколько следующих недель - ее проведение инициируют Франция и Германия.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ, соответствующее заявление во время пресс-конференции сделал президент Франции Эмануэль Макрон.

"Мы предложим наш общий взгляд на архитектуру европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это нормандский формат. С канцлером Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель… Геополитическая ситуация в регионе нуждается, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед по этим ключевым направлениям".

Напомним, на прошлой неделе в Германии анонсировали переговоры "нормандских советников" в разных форматах. По словам спикера правительства Штеффена Гебештрайта, новое правительство Германии неоднократно подчеркивало заинтересованность и готовность Берлина и Парижа встретиться в Нормандском формате на всех уровнях. Об этом, по его словам, были проинформированы президенты Украины и России.

Также о необходимости "размораживания" нормандского формата заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. "Наши усилия вместе с Германией для достижения этого являются тотальными и будут продолжаться в ближайшие дни и недели", - заявил он.

В последний раз лидеры нормандской четверки проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 после трехлетнего перерыва.

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Нормандский формат Макрон

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