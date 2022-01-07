Лукашенко закликав "повернути Україну в лоно нашої справжньої віри"

Лукашенко закликав "щоб повернути Україну в лоно нашої справжньої віри"

Самопроголошений президент Білорусі пообіцяв взяти "жорсткіший курс на збереження незалежності країни".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на БЕЛТА, про це Лукашенко заявив під час різдвяного відвідання храму в Мінську.

"Повинен вам сказати, що цей рік буде непростим. Світ зміниться серйозним чином. Світ зміниться у плані об'єднання народів і держав у союзи. Таким державам, як ми, наодинці не просто буде важко вижити, - буде неможливо. Тому я і взяв більше "жорстокий курс на те, щоб зберегти наш суверенітет і незалежність, щоб ми були державою. Але були у тісному зв'язку з нашими найближчими друзями та братами, - сказав глава держави. - Хто це? Це Росія. Це Казахстан. Це Україна. Неважливо, що там відбувається сьогодні. Там народ знедолений до крайності. Так довго продовжуватися не може",- заявив він.

Також Лукашенко накинувся на Київ через надання автокефалії українській церкві.

"Нам треба зробити все, щоб повернути Україну в лоно нашої справжньої віри. А там стався навіть за релігійними напрямками такий розкол, який подолати буде дуже складно. Це те, що і нам хотіли у 2020 році піднести – автокефалію, розкол нашої церкви, і так далі тощо. Ви це все знаєте. Ми цього уникли. І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів", - заявив самопроголошений президент.

Нагадаємо, у лютому Лукашенко планує провести у Білорусі конституційний референдум, який має створити альтернативний парламент – Всебілоруські народні збори, головою яких Лукашенко планує стати сам. Також нова конституція прибирає норму про без’ядерний та позаблоковий статус Білорусі.

Детальніше про білоруський транзит читайте у статті Обдурити Путіна: як Лукашенко змінює конституцію та які наслідки це матиме.