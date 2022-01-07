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Укр / Рус

Лукашенко призвал "чтобы вернуть Украину в лоно нашей подлинной веры"

Пятница, 7 января 2022, 17:32

Самопровозглашенный президент Беларуси пообещал взять более "жесткий курс на сохранение независимости страны".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил во время рождественского посещения храма в Минске.

"Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, - будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями, - сказал глава государства. - Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может",- заявил он.

Также Лукашенко набросился на Киев из-за предоставления автокефалии украинской церкви.

"Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести - автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей",- заявил самопровозглашенный президент.

Напомним, в феврале Лукашенко планирует провести в Беларуси конституционный референдум, который должен создать альтернативный парламент – Всебелорусское народное собрание, главой которого Лукашенко планирует стать сам. Также новая конституция убирает норму о безъядерном и внеблоковом статусе Беларуси.

Детальнее о белорусском транзите читайте в статье Обмануть Путина: как Лукашенко меняет конституцию и какие последствия это будет иметь.

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