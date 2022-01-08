Зеленський закликав Сенат США підтримати санкції проти "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи, який передбачає введення санкцій проти газопроводу "Північний потік"-2.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Дякую сенаторам Чаку Шумеру і Теду Крузу за згоду поставити на голосування зупинку російського "Північного потоку-2". Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436", — йдеться у повідомленні.

Thank you @SenSchumer + @SenTedCruz for agreeing on a vote to stop Russia’s NordStream 2. 🇺🇦 asks all its friends in the US Senate to vote for S.3436 Protecting Europe's Energy Security Implementation Act: https://t.co/rnnYfGDagr — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2022

Раніше Державний департамент США заявив, що законопроєкт про введення додаткових санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" підірве єдиний фронт у протидії загрозам з боку РФ.

Нагадаємо, наступного тижня у Сенаті мають голосувати за проєкт сенатора-республіканця Теда Круза, який примусив би Байдена застосувати санкції до газопроводу.

Від сенаторів-демократів пролунали сигнали про те, що вони змінили позицію, щоб не послаблювати позиції президента - з огляду на триваючі переговори з Кремлем. Вони вважають, що проєкт Круза нашкодив би Байдену зараз, коли йому важливо демонструвати єдність із європейськими союзниками, а також забрав би можливість використовувати "Північний потік-2" як важливий елемент тиску у переговорах з Росією.

Відтак проєкту може не вистачити необхідної кількості голосів для подолання порогу у 60 голосів.

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