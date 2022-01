Зеленський закликав Сенат США підтримати санкції проти "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи, який передбачає введення санкцій проти газопроводу "Північний потік"-2.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Дякую сенаторам Чаку Шумеру і Теду Крузу за згоду поставити на голосування зупинку російського "Північного потоку-2". Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436", — йдеться у повідомленні.

Thank you @SenSchumer + @SenTedCruz for agreeing on a vote to stop Russia’s NordStream 2. 🇺🇦 asks all its friends in the US Senate to vote for S.3436 Protecting Europe's Energy Security Implementation Act: https://t.co/rnnYfGDagr