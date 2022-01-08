Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленский призвал Сенат США поддержать санкции против "Северного потока-2"

Суббота, 8 января 2022, 14:47

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение санкций против газопровода "Северный поток"-2.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Спасибо сенаторам Чаку Шумеру и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского "Северного потока-2". Украина просит своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436", — говорится в сообщении.

Ранее Государственный департамент США заявил, что законопроект о введении дополнительных санкций по газопроводу "Северный поток-2" подорвет единый фронт в противодействии угрозам со стороны РФ.

Напомним, на следующей неделе в Сенате должны голосовать за проект сенатора-республиканца Теда Круза, который бы заставил Байдена применить санкции к газопроводу.

От сенаторов-демократов прозвучали сигналы о том, что они изменили позицию, чтобы не ослаблять позиции президента – учитывая продолжающиеся переговоры с Кремлем.

Они считают, что проект Круза навредил бы Байдену сейчас, когда ему важно демонстрировать единство с европейскими союзниками, а также - отобрал бы возможность использовать "Северный поток-2" как важный элемент давления в переговорах с Россией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский США Северный поток-2

Статьи

Помощь силой: какие последствия будет иметь ввод войск России в Казахстан

Почему протесты в Казахстане произошли именно сейчас, кто ими руководил и какие последствия они будут иметь, в том числе для Украины? (укр.)
7 января 2022 — Юрий Пойта, для Европейской правды

Услышать оппозицию: какие последствия для властей Польши будет иметь скандал с нелегальной слежкой

Действительно ли польские власти следили за оппозицией, используя шпионское оборудование? И к каким последствиям приведет подтверждение этих обвинений? (укр.)
6 января 2022 — Станислав Желиховский , для Европейской правды

Друг Путина против "Супер-Марио": кто станет новым президентом Италии

Новым президентом Италии может стать скандально известный экс-премьер и друг Путина Сильвио Берлускони. И это может быть большой проблемой для Украины (укр.)
6 января 2022 — Виктория Вдовиченко, для Европейской правды