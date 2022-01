Зеленский призвал Сенат США поддержать санкции против "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение санкций против газопровода "Северный поток"-2.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Спасибо сенаторам Чаку Шумеру и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского "Северного потока-2". Украина просит своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436", — говорится в сообщении.

Thank you @SenSchumer + @SenTedCruz for agreeing on a vote to stop Russia’s NordStream 2. 🇺🇦 asks all its friends in the US Senate to vote for S.3436 Protecting Europe's Energy Security Implementation Act: https://t.co/rnnYfGDagr