Зеленский призвал Сенат США поддержать санкции против "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение санкций против газопровода "Северный поток"-2.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Спасибо сенаторам Чаку Шумеру и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского "Северного потока-2". Украина просит своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436", — говорится в сообщении.

Thank you @SenSchumer + @SenTedCruz for agreeing on a vote to stop Russia’s NordStream 2. 🇺🇦 asks all its friends in the US Senate to vote for S.3436 Protecting Europe's Energy Security Implementation Act: https://t.co/rnnYfGDagr — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2022

Ранее Государственный департамент США заявил, что законопроект о введении дополнительных санкций по газопроводу "Северный поток-2" подорвет единый фронт в противодействии угрозам со стороны РФ.

Напомним, на следующей неделе в Сенате должны голосовать за проект сенатора-республиканца Теда Круза, который бы заставил Байдена применить санкции к газопроводу.

От сенаторов-демократов прозвучали сигналы о том, что они изменили позицию, чтобы не ослаблять позиции президента – учитывая продолжающиеся переговоры с Кремлем.

Они считают, что проект Круза навредил бы Байдену сейчас, когда ему важно демонстрировать единство с европейскими союзниками, а также - отобрал бы возможность использовать "Северный поток-2" как важный элемент давления в переговорах с Россией.