В Румынии медицинские маски стали обязательными во всех общественных местах

Правительство Румынии приняло новые ограничения и продлило режим повышенной готовности еще на 30 дней.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Наиболее значительным изменением является запрет на использование тканевых и пластиковых масок для лица с 8 января.

С субботы власти Румынии ввели обязательное ношение медицинских масок или масок класса FFP2 во всех общественных местах. Впоследствии текстильные или пластиковые маски больше не будут разрешены ни в помещении, ни на открытом воздухе.

Кроме того, будут ограничения на проведение шоу или спортивных мероприятий, но рестораны и магазины могут оставаться открытыми до 22:00.

Число новых случаев COVID-19 росло с начала года, и власти ожидают, что пятая волна коронавирусных инфекций выйдет на пик в конце этого месяца.

Напомним, с 10 декабря для въезда в Румынию из Украины даже вакцинированным людям нужен результат ПЦР-теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Румыния ввела карантинный режим на 14 дней для прибывших из Украины невакцинированных путешественников.

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