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В Іспанії розкрили банду контрабандистів, які доставляли наркотики гелікоптерами

Неділя, 9 січня 2022, 15:30

Іспанська поліція заявила в неділю, що ліквідувала мережу наркоторговців, яка доставляла гашиш та марихуану з Марокко на південь Іспанії гелікоптерами, а звідти переправляла наркотики до Франції на авто. 

Про це йдеться у заяві цивільної гвардії Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

У заяві сказано, що під час операції було вилучено 2,65 тонни гашишу та 112 кілограмів марихуани, а також три вертольоти, зброю та боєприпаси.

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У заяві йдеться про те, що поліцейські заарештували 11 людей, ще дев'ять розшукуються у Франції.

Після того, як наркотики були доставлені вертольотом через Середземне море з Марокко до Іспанії, наркотики ховали у вантажівки та в туристичному автобусі з фальшивими номерними знаками для поїздки до Франції. 

Поліція вважає, що доходи від продажу наркотиків відмивалися через підставні компанії.

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Іспанія

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