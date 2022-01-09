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В Испании раскрыли банду контрабандистов, которые доставляли наркотики вертолетами

Воскресенье, 9 января 2022, 15:30

Испанская полиция заявила в воскресенье, что ликвидировала сеть наркоторговцев, которая доставляла гашиш и марихуану из Марокко на юг Испании вертолетами, а оттуда переправляла наркотики во Францию ​​на авто.

Об этом говорится в заявлении гражданской гвардии Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В заявлении говорится, что во время операции было изъято 2,65 тонны гашиша и 112 килограммов марихуаны, а также три вертолета, оружие и боеприпасы.

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В заявлении говорится, что полицейские арестовали 11 человек, еще девять разыскиваются во Франции.

После того, как наркотики были доставлены вертолетом через Средиземное море из Марокко в Испанию, наркотики прятали в грузовиках и туристическом автобусе с фальшивыми номерными знаками для поездки во Францию.

Полиция считает, что доходы от продажи наркотиков отмываются через подставные компании.

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Испания

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