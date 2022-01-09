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Кронпринцеса Швеції з чоловіком вдруге заразились коронавірусом

Неділя, 9 січня 2022, 16:40

Кронпринцеса Швеції Вікторія та її чоловік принц Даніель вдруге заразилися Covid-19, хоча симптоми у них дуже легкі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Local.

Подружжя, обоє повністю вакциновані від коронавірусу, вперше заразились коронавірусом у березні минулого року і мають лише легкі симптоми.

Король і королева Швеції заразилися коронавірусом

За офіційними даними, у принца Даніеля "дуже легкі симптоми, і він почувається добре", а у принцеси Вікторії "симптоми застуди, але в іншому вона почувається добре".

Пара зараз перебуває в ізоляції у палаці Хага на півночі Стокгольма, де вони мешкають з 2010 року.

Король Швеції Карл XVI Густав та королева Софія, які щеплені трьома дозами від коронавірусу, у вівторок отримали позитивний результат тесту на Covid-19. 

У монаршої пари зараз немає симптомів, але вони продовжують перебувати в ізоляції у палаці Дроттнінгхольм на захід від Стокгольма.

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Швеція Коронавірус

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