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Кронпринцесса Швеции с мужем во второй раз заразились коронавирусом

Воскресенье, 9 января 2022, 16:40

Кронпринцесса Швеции Виктория и ее муж принц Даниэль во второй раз заразились Covid-19, хотя симптомы у них очень легкие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации The Local.

Супруги, оба полностью вакцинированные от коронавируса, впервые заразились коронавирусом в марте прошлого года и имеют только легкие симптомы.

Король и королева Швеции заразились коронавирусом

По официальным данным, у принца Даниэля "очень легкие симптомы, и он чувствует себя хорошо", а у принцессы Виктории "симптомы простуды, но в остальном она чувствует себя хорошо".

Пара сейчас находится в изоляции во дворце Хага на севере Стокгольма, где они живут с 2010 года.

Король Швеции Карл XVI Густав и королева София, привитые тремя дозами от коронавируса, во вторник получили положительный результат теста на Covid-19.

У монаршей пары сейчас нет симптомов, но они продолжают находиться в изоляции во дворце Дроттнингхольм к западу от Стокгольма.

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Швеция Коронавирус

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