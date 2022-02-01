П'ятий літак США з 84 тоннами набоїв різного калібру прибув в Україну

П'ятий літак США доставив партію боєприпасів в Україну в рамках військово-технічної допомоги Вашингтона.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

"Ну що ж, дорогі друзі, п'ятий птах у Києві! Ще 84 тонни набоїв різного калібру прибули в Україну зі Сполучених Штатів Америки! Найближчими днями знову чекаємо чергового вантажу оборонної амуніції для Збройних сил від наших друзів із США!", - написав Резніков у соцмережі Facebook.

Фото з Facebook-сторінки міністра оборони Олексія Резнікова

З кінця січня в Україну прибули ще чотири літаки від уряду США в рамках військової допомоги.

Перша з кількох партій пакета допомоги Збройним силам України на загальну суму $200 мільйонів вранці 22 січня прибула до київського аеропорту "Бориспіль".

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