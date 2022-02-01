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Пятый самолет США с 84 тоннами патронов разного калибра прибыл в Украину

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Вторник, 1 февраля 2022, 08:51

Пятый самолет США доставил партию боеприпасов в Украину в рамках военно-технической помощи Вашингтона.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Европейская правда".

"Ну что ж, дорогие друзья, пятая птица в Киеве! Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки! В ближайшие дни снова ждем очередной груз оборонной амуниции для Вооруженных сил от наших друзей из США!", - написал Резников в соцсети Facebook.

 

Фото с Facebook-страницы министра обороны Алексея Резникова

С конца января в Украину прибыли еще четыре самолета от правительства США в рамках военной помощи.

Первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на общую сумму $200 миллионов утром 22 января прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".

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