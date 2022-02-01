Пятый самолет США с 84 тоннами патронов разного калибра прибыл в Украину
Вторник, 1 февраля 2022, 08:51
Пятый самолет США доставил партию боеприпасов в Украину в рамках военно-технической помощи Вашингтона.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Европейская правда".
"Ну что ж, дорогие друзья, пятая птица в Киеве! Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки! В ближайшие дни снова ждем очередной груз оборонной амуниции для Вооруженных сил от наших друзей из США!", - написал Резников в соцсети Facebook.
С конца января в Украину прибыли еще четыре самолета от правительства США в рамках военной помощи.
Первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на общую сумму $200 миллионов утром 22 января прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".
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