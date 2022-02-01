В МЗС розповіли про вимоги України до Росії на Радбезі ООН

Українська делегація на засіданні Ради безпеки ООН 31 січня заявила про вимогу до Росії практичними діями підтвердити заяви про відсутність намірів розширювати агресію проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі МЗС України за підсумками засідання.

"У ході засідання делегація України наголосила, що наша держава вимагає від РФ підтвердження практичними діями російських заяв про відсутність намірів розширювати збройну агресію проти України. Жодні заяви не можуть підмінити реальні кроки, такі як відведення військ та припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця чітко заявив, що Україна не збирається здійснювати будь-яку наступальну операцію чи то в зоні українсько-російського збройного конфлікту на Донбасі, чи на кордоні з РФ, і зробить все можливе, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії.

В МЗС підкреслили, що теза російської делегації про небажання бачити Україну в НАТО йде всупереч невід’ємному суверенному праву України вибирати власні заходи безпеки, включаючи договори про союзи, які Росія не має права ставити під сумнів.

У МЗС вважають спроби окремих членів Ради безпеки представити обговорення як протистояння США та РФ нічим іншим, ніж спробою відвести увагу міжнародного співтовариства від агресивних дій РФ проти України та Європи загалом.

У МЗС також прокоментували вихід російського постпреда з зали до завершення засідання, зазначивши, що це не лише неповага до обговорюваного питання, але й зневажливе ставленням до Ради безпеки ООН як органу, покликаного розглядати загрози міжнародному миру та безпеці.

Сполучені Штати скликали засідання Ради Безпеки ООН з приводу загрозливої поведінки Росії та нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Рада безпеки буде чинити сильний тиск на Росію, щоб обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною.

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