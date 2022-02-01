В МИД рассказали о требованиях Украины к России на Совбезе ООН

Украинская делегация на заседании Совбеза ООН 31 января заявила о требовании к России практическими действиями подтвердить заявления об отсутствии намерений расширять агрессию против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии МИД Украины по итогам заседания.

"В ходе заседания делегация Украины подчеркнула, что наше государство требует от РФ подтверждения практическими действиями российских заявлений об отсутствии намерений расширять вооруженную агрессию против Украины. Никакие заявления не могут подменить реальные шаги, такие как отвод войск и прекращение огня", - говорится в сообщении.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица четко заявил, что Украина не собирается совершать какую-либо наступательную операцию или в зоне украинско-российского вооруженного конфликта на Донбассе, или на границе с РФ, и сделает все возможное, чтобы предотвратить какие-либо провокации со стороны России.

В МИД подчеркнули, что тезис российской делегации о нежелании видеть Украину в НАТО противоречит неотъемлемому суверенному праву Украины выбирать собственные меры безопасности, включая договоры о союзах, которые Россия не имеет права подвергать сомнению.

В МИД считают попытки отдельных членов Совбеза представить обсуждение как противостояние США и РФ ничем иным, как попыткой отвести внимание международного сообщества от агрессивных действий РФ против Украины и Европы в целом.

В МИД также прокомментировали выход российского постпреда из зала до завершения заседания, отметив, что это не только неуважение к обсуждаемому вопросу, но и пренебрежительное отношение к Совету безопасности ООН как органу, призванному рассматривать угрозы международному миру и безопасности.

Соединенные Штаты созвали заседание Совета Безопасности ООН по поводу угрожающего поведения России и наращивания российских войск на границах Украины и Беларуси.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Совет безопасности будет оказывать сильное давление на Россию, чтобы обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной.

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