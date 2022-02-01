Іспанія скоротила термін дії антиген-тестів для мандрівників

Мандрівники, яким необхідно здати тест на Covid-19 для в'їзду в Іспанію, повинні будуть пройти тестування протягом 24 годин до прибуття в країну, а не за 48 годин, якщо вони виберуть тест на антиген.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Досі правила Іспанії щодо негативних тестів на антиген вимагали, щоб мандрівники пройшли тестування протягом 48 годин до прибуття. З 1 лютого термін дії скоротили до 24 годин.

Зараз ця умова потрібна для невакцинованих мандрівників з країн ЄС/ЄЕЗ, а також жителів та громадян Іспанії, та кілька категорій третіх країн і стосуються основних поїздок.

Невакциновані мандрівники з більшості країн, які не входять до ЄС/ЄЕЗ, не можуть відвідати Іспанію.

Громадяни України для в’їзду в Іспанію мають пред’явити сертифікат про вакцинацію. Строк після дати останньої дози не має перевищувати 270 днів. Після цього сертифікат має містити також інформацію про наявність бустерної дози.

На початку січня повідомлялося, що в уряді Іспанії готуються після поточної хвилі епідемії відстежувати Covid-19 за тією ж системою, як звичайний грип.

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