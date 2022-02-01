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Испания сократила срок действия антиген-тестов для путешественников

Вторник, 1 февраля 2022, 17:14

Путешественники, которым нужно сдать тест на Covid-19 для въезда в Испанию, должны будут пройти тестирование в течение 24 часов до прибытия в страну, а не за 48 часов, если они выберут тест на антиген.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

До сих пор правила Испании по поводу негативных тестов на антиген требовали, чтобы путешественники прошли тестирование в течение 48 часов до прибытия. С 1 февраля срок действия сократился до 24 часов.

Сейчас это условие необходимо для невакцинированных путешественников из стран ЕС/ЕЭС, а также жителей и граждан Испании, а также несколько категорий третьих стран и касающихся основных поездок.

Невакцинированные путешественники из большинства стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, не могут посетить Испанию.

Граждане Украины для въезда в Испанию должны предъявить сертификат о вакцинации. Срок после даты последней дозы не должен превышать 270 дней. После этого сертификат должен содержать информацию о наличии бустерной дозы.

В начале января сообщалось, что в правительстве Испании готовятся после текущей волны эпидемии отслеживать Covid-19 по той же системе, как обычный грипп.

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