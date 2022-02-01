Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Шмигаль обговорив з євродепутатами санкції проти РФ і протидію "Північному потоку-2"

Вівторок, 1 лютого 2022, 18:10

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з делегацією Європейського парламенту, під час якої сторони обговорили економічні та енергетичні питання, а також ситуацію з безпекою навколо України.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає "Європейська правда".

"Ваш візит в Україну ще раз доводить прихильність Європейського Союзу підтримці нашої країни", - сказав Шмигаль, подякувавши ЄС за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Прем'єр-міністр та депутати Європарламенту обговорили економічні й енергетичні питання, а також безпекову ситуацію довкола України. Зокрема учасники зустрічі розглянули питання можливого посилення санкцій проти Росії та механізми протидії запуску проєкту "Північний потік-2". 

З боку Європарламенту в зустрічі взяли участь голова комітету в закордонних справах Девід Макаллістер, голова підкомітету з питань безпеки та оборони Наталі Луазо, а також Віола фон Крамон-Таубадель, Тоніно Пікула, Адам Бєлан, Петрас Аустревічус, Радослав Сікорський, Яак Медісон, Майкл Галер та П’єтро Дуччі.

Раніше повідомлялося, що депутати Європарламенту здійснять візит до України з 30 січня по 2 лютого, щоб зібрати інформацію про поточну кризу та продемонструвати солідарність з українцями у "години невизначеності". 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Шмигаль Європарламент

Статті

Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України

Але шокуючі заяви німецького віцеадмірала та резонанс, який вони спричинили - багатьох змусили замислитися і зробити висновки...
1 лютого 2022 — Христина Бондарєва, Сергій Сидоренко, Європейська правда

З Риму не втечеш: як лідера Італії вмовили йти на другий термін і що це означає для України

Результат президентських виборів в Італії став цілком позитивним для України. І це - на тлі ризиків перемоги відверто пропутінських кандидатів. 
1 лютого 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Трюдо передумав: чому Канада досі не надала Україні летальну зброю

Канада пообіцяла надати Україні летальну зброю, проте швидко передумала. Що стало причиною такого розвороту? І чи є це питання остаточно закритим?
31 січня 2022 — Дмитро Шеренговський