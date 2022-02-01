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Шмигаль обсудил с евродепутатами санкции против РФ и противодействие "Северному потоку-2"

Вторник, 1 февраля 2022, 18:10

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел встречу с делегацией Европейского парламента, в ходе которой стороны обсудили экономические и энергетические вопросы, а также ситуацию с безопасностью вокруг Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает "Европейская правда".

"Ваш визит в Украину еще раз доказывает приверженность Европейского Союза поддержке нашей страны", - сказал Шмигаль, поблагодарив ЕС за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Премьер-министр и депутаты Европарламента обсудили экономические и энергетические вопросы, а также ситуацию безопасности вокруг Украины. В частности, участники встречи рассмотрели вопрос возможного усиления санкций против России и механизмы противодействия запуску проекта "Северный поток-2".

Со стороны Европарламента во встрече приняли участие председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер, председатель подкомитета по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо, а также Виола фон Крамон-Таубадель, Тонино Пикула, Адам Белан, Петрас Аустревичюс, Радослав Сикорский, Яак Медисон и Пьетро Дуччи.

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента посетят Украину с 30 января по 2 февраля, чтобы собрать информацию о текущем кризисе и продемонстрировать солидарность с украинцами в "час неопределенности".

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Шмигаль Европарламент

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