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Премьер Венгрии в Москве заявил, что соглашение между НАТО и Россией возможно

Вторник, 1 февраля 2022, 19:08

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает возможным договор между Россией и НАТО, который бы обеспечил безопасность в регионе.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, сообщает "Европейская правда".

"Ситуация сложная и расхождения значительны. То, чего желает Россия, мог узнать весь мир, и очевидно, что ответы данные на эти опасения, то есть потребности безопасности со стороны России, и ответ НАТО на что пока еще очень далеки друг от друга. Это расстояние хоть и велико, но его нельзя назвать непреодолимым", - сказал Орбан.

Венгерский премьер добавил, что отличия в позициях могут быть решены и можно заключить такие соглашения, которые будут гарантировать безопасность России и будут приемлемы для стран-членов НАТО.

"Такая договоренность возможна и я надеюсь, что переговоры в последующие дни и недели приведут к такому соглашению", - отметил он.

Напомним, США 26 января предоставили письменный ответ, в котором исключили переговоры по нерасширению и подчеркнули право государств избирать их собственные договоренности и союзы.

НАТО параллельно с США также передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. НАТО отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США на требования Кремля о гарантиях безопасности нет позитивной реакции на главный вопрос.

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Венгрия Россия Альянс

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