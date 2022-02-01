Путин считает, что Украина после вступления в НАТО может начать войну с РФ за Крым

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с Альянсом из-за Крыма.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в частности, военным путем. Не то, что они говорят на публику, это в документах написано", - сказал Путин.

"Представим, что Украина является членом НАТО, напичканая оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, - и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже о Донбассе. Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-то об этом хоть что-то подумал? Похоже, что нет", – заявил он.

По словам Путина, США и НАТО игнорируют обеспокоенность России, говоря о праве других стран вступать в Альянс, заявил Путин. Но нельзя укреплять безопасность одних стран за счет других, добавил он.

США 26 января предоставили письменный ответ, в котором исключили переговоры о нерасширении и подчеркнули право государств выбирать собственные договоры безопасности и союзы.

НАТО параллельно с США также передало российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. НАТО отказалось обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США на требования Кремля по гарантиям безопасности нет положительной реакции на главный вопрос.

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