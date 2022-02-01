Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Аэропорт Праги отказался от объявлений рейсов в Украину на русском языке

Вторник, 1 февраля 2022, 20:44

Аэропорт Праги по просьбе украинского посольства отказался от практики объявлений на русском языке при посадке на рейсы в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил посол Украины в Чехии Евген Перебийнис.

По его словам, в посольстве давно пытались добиться изменения такой практики, поскольку логики в дублировании информации на русском нет никакой. Однако аэропорт постоянно отвечал, что это делается по просьбе авиакомпаний, а также из-за заботы о транзитных пассажирах.

"По нашему мнению, первый аргумент свидетельствует о недооценке авиакомпаниями граждан Украины, которые, убежден, так же, как и граждане других стран, способны понять базовые объявления о начале посадки и т.д. – на чешском и английском языках. Второй же аргумент вообще звучит странно, потому что российские граждане транзитом через Украину как правило не летают, поскольку авиасообщение между Украиной и страной-агрессором уже давно отсутствует", - написал Перебейнис на своей странице в Facebook.

"Рад сообщить, что, учитывая наши аргументы, пражский аэропорт в письме в адрес Посольства сообщил, что, начиная с сегодняшнего дня, 1 февраля, все объявления на рейсы в Украину наконец-то будут звучать только на чешском и английском языках, то есть стандартным для чешского аэропорта набором языков, так, как это происходит при посадках на рейсы в подавляющее большинство других стран" - сообщил посол.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Немецкое оружие для Киева: как СМИ заставля.т Берлин менять политику по отношению к Украине

Шокирующие заявления немецкого вице-адмирала и резонанс, который они повлекли за собой - многих заставили задуматься и сделать выводы...
1 февраля 2022 — Кристина Бондарева, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Из Рима не убежишь: как лидера Италии уговорили идти на второй срок и что это значит для Украины

Результат президентских выборов в Италии стал вполне позитивным для Украины. И это – на фоне риска победы откровенно пропутинских кандидатов.
1 февраля 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Трюдо передумал: почему Канада до сих пор не предоставила Украине летальное вооружение

Канада пообещала предоставить Украине летальное вооружение, но быстро передумала. Что стало причиной такого разворота? И является ли этот вопрос окончательно закрытым?
31 января 2022 — Дмитрий Шеренговский