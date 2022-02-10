Міноборони закликало партнерів України не допускати кораблі РФ у свої порти

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав партнерів України дати сильну відповідь на дії Росії, яка перекрила значні частини районів Чорного та Азовського морів заради своїх військових навчань.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в опублікованій заяві міністра на сайті міністерства оборони України.

"Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв’язку з цим, відведення та введення підрозділів збройних сил РФ, перекриття акваторій Азовського та Чорного морів „для навчань" - це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно. Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль, і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі", - заявив Резніков.

Він додав, що раніше партнери України показали сильну відповідь постачанням зброї.

"Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності", - наголосив міністр.

У четвер українське міністерство закордонних справ засудило рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військових навчань.

В українському відомстві зазначають, що площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Також ускладнюється міжнародне судноплавство. Зокрема, торговельне, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки для портів України.

Росія заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.

8 лютого Росія перекинула 6 великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів спершу у Середземне, а потім у Чорне море нібито для участі у військових навчаннях.

ЗМІ також повідомляли, що Росія перевозить ближче до Азовського моря швидкохідні патрульні катери з Балтійського й Каспійського морів.