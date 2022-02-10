Минобороны призвало партнеров Украины не допускать корабли РФ в свои порты

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал партнеров Украины дать сильный ответ на действия России, перекрывшей значительные части районов Черного и Азовского морей ради своих военных учений.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в опубликованном заявлении министра на сайте Министерства обороны Украины.

"Сейчас мы наблюдаем и учения, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений вооруженных сил РФ, перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" - это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно. Если не будет общей реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль, и не только Кремль, может применить во всем мире", – заявил Резников.

Он добавил, что ранее партнеры Украины показали сильный ответ на поставки оружия.

"Пока ожидаем не менее сильного ответа: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости", - подчеркнул министр.

В четверг украинское министерство иностранных дел осудило решение России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военных учений.

В украинском ведомстве отмечают, что площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Также усложняется международное судоходство. В частности, торговое, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия для портов Украины.

Россия заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет начнет действовать в 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и заявленный конец – 23:00 (по Киеву) 19 февраля.

8 февраля Россия перебросила шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов сначала в Средиземное, а затем в Черное море якобы для участия в военных учениях.

СМИ также сообщали, что Россия перевозит ближе к Азовскому морю быстроходные патрульные катера из Балтийского и Каспийского морей.

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