Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Британія ухвалила закон про посилення санкцій проти Росії

Четвер, 10 лютого 2022, 20:26

У Великій Британії опублікували новий закон, який розширює коло осіб, пов'язаних з Росією, які можуть бути включені у санкційні списки у разі вторгнення в Україну.

Про це йдеться у заяві МЗС Британії, повідомляє "Європейська правда".

Уряд тепер має право запроваджувати нові жорсткі санкції проти Росії після того, як сьогодні до парламенту було внесено закон у рамках заходів, покликаних переконати Кремль припинити свою агресивну кампанію в Україні. Міністр Європи Джеймс Клєверлі підписала сьогодні закон.

"Тепер Велика Британія може застосовувати санкції не лише до тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України, а й до афілійованих з урядом Росії організацій та підприємств, що мають економічне та стратегічне значення для російського уряду, а також до їхніх власників, директорів та довірених осіб", - заявила глава МЗС Ліз Трасс.

У міністерстві зазначили, що цей закон забезпечує основу найжорсткішого режиму санкцій Британії проти Росії.

Це означає, що Британія тепер може вводити санкції проти російських компаній та фізичних осіб у широкому спектрі економічних та стратегічно важливих секторів, таких як хімічна, оборонна, видобувна промисловість, ІКТ та фінансові послуги.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у четвер перебувала з візитом у Москві і заявила, що Росія має відвести війська від кордону України.

На пресконференції Трасс і Лавров посперечались про те, як розуміти розміщення близько 100 000 російських військових неподалік від українського кордону.

Лавров у свою чергу назвав спілкування з британською колегою "розмовою німого з глухим".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія санкції Російська криза

Статті

Нові друзі Кремля: як український прапор розколов парламент Словаччини

Гучний скандал у словацькому парламенті з обливанням водою та вириванням з рук прапора України – лише верхівка айсберга.
10 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

"Німеччина любить Росію. Є також корупція, але не обов'язково йдеться про гроші"

Сєргєй Сумлєнний: "Росія корумпує не тільки грошима. Вона надає німцям – бізнесменам, політикам, усім впливовим колам – відчуття більшої ваги".
10 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Зіштовхнути лобами: як Росія "мілітаризує" етнічне питання в Україні та Центральній Європі

Мета Кремля – не просто оживити старі історичні рани, а зіштовхнувши сусідів лобами, підірвати європейську та євроатлантичну єдність.
10 лютого 2022 — Дмитро Тужанський, Інститут Центральноєвропейської стратегії