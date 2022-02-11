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Прем’єрка Естонії сумнівається, що Берлін дозволить передати Україні гаубиці

П'ятниця, 11 лютого 2022, 10:57

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас скептично налаштована у питанні того, що Берлін може надати дозвіл на передачу гаубиць з запасів НДР Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Німецький уряд продовжує залишати Естонію в неясності щодо того, чи дозволять їй доставити в Україну дев'ять гаубиць із запасів НДР. Прем'єр-міністр Кая Каллас заявила після зустрічі з канцлером Олафом Шольцом у Берліні, що офіційної відповіді на запит міністерства оборони Естонії досі немає.

"Якщо ви подивитеся на їхню громадську думку, це більше схоже на те, що це буде ні", - сказала Каллас.

Бундесвер спочатку доставив дев’ять гаубиць до Фінляндії, а звідти – до Естонії. У контракті врегульовано, що Німеччина повинна погодитися на передачу зброї іншій країні. Гаубиці вагою понад три тонни і довжиною ствола майже п’ять метрів були розроблені в Радянському Союзі в 1950-х роках. Вони можуть вражати війська або танки противника на відстані до 15 кілометрів.

Процес затвердження став символом для тих, хто критикує Німеччину за відмову від продажу зброї Україні. Федеральний уряд відмовляється постачати летальну зброю Україні, оскільки не хоче доставляти зброю в кризові райони.

Заява Естонії на передачу гаубиць розглядається з кінця грудня. Каллас здивована, які гарячі обговорення вона викликала. "Нам трохи незручно бути в центрі цієї дискусії", - сказала прем’єрка.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Німеччина блокує передачу гаубиць, а представник уряду Естонії сказав, що Таллінн все ще намагається переконати Берлін змінити думку.

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Німеччина Естонія

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